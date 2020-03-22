2020/03/22 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة لا تحدث الكوارث الطبيعية في مجتمعات مثالية ومنسجمة المصالح، بل في مجتمعات تنخرها تناقضات طبقية وتفاوتات اجتماعية صارخة.لذلك فإن الحديث عن "الإجماع الوطني والاصطفاف وراء الإرادة السياسية للدولة وتعليق الخلافات السياسية جانبا"، قصد استئنافها بعد القضاء على الكارثة الطبيعية، يعني عماء أيديولوجيا وسجودا صنميا أمام المجتمع القائم ومؤسساته.لا يتوقف الصراع الطبقي في عز الكوارث (سواء كانت حربا، أو أز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - في وجه الوباء: لا ل -الإجماع النيوليبرالي-، لنتحلى باليقظة الطبقية ولنستعد للقادم، بقلم شيماء النجار (كاتبة بجريدة المناضل-ة الموقوفة)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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