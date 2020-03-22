صادقون النيابية: اذا لم نصل لاتفاق حول رئيس الوزراء سنعلن انسحابنا من تبني أو الدخول في أي مفاوضات

2020/03/22 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية برهم صالح سن سنة سلبية وبخس حق الاغلبية، مبينا أن النائب عدنان الزرفي دفع ثمن خطأ رئيس الجمهورية.وذكر الزرفي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “المكلّف عدنان الزرفي سيدفع ثمن خطأ رئيس الجمهورية والأخير سن سنة […]

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