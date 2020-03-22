ائتلاف دولة القانون:مواقف الائتلاف الرسمية هي التي تصدر عن رئيس الائتلاف أو المتحدث الرسمي حصراً”

2020/03/22 | 22:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على ما ورد في تقرير قطري بخصوص مواقفه، مؤكدا انه لا يمثل رأي الائتلاف الرسمي.وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري، في […]

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