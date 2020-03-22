ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: وضع العراق ازاء الاصابات المسجلة بفيروس كورونا غير مقلق حتى الان

2020/03/22 | 22:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الأحد ان وضع العراق ازاء الاصابات المسجلة بفيروس كورونا والتي وصلت بتاريخ اليوم الى 233 غير مقلق حتى الان في موقف […]

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