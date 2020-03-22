كورونا يواصل الفتك بإيطاليا.. عدد كبير للوفيات في 24 ساعة

2020/03/22 | 22:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لا يزال وباء كورونا المستجد يحصد مزيدا من الأرواح في إيطاليا، التي أعلنت سلطاتها، الأحد، تسجيل 651 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

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