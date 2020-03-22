لحين انتهاء الازمة.. اول محافظة عراقية تحدد سعر الامبير بثلاثة الاف دينار فقط

2020/03/22 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

وجه محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، الأحد، بتحديد سعر الامبير الواحد من المولدات الاهلية بـ (3) الاف دينار، لحين انتهاء الازمة الحالية التي يمر بها العراق.

وقال العمر، في بيان، أن "ادارة المحافظة وجهت بتحديد سعر الامبير الواحد من المولدات الاهلية بثلاثة الاف دينار، لحين انتهاء الازمة الحالية في مواجهة فايروس كورونا، مراعاة للظروف الحالية بعد اعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي".

واشار العمر الى ان "ادارة المحافظة وجهت جميع الدوائر المعنية في متابعة تنفيذ هذا التوجيه، وتوفير الوقود اللازم والالتزام بالأجور المحددة، واوقات التشغيل، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وعدم التلاعب بها والتعامل بشكل جدي وحازم مع كل مخالفة بهذا الشأن".

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بغداد اليوم- الديوانية

اشتكى مواطنون من محافظة الديوانية، اليوم الاحد، قيام بعض الجهات الطبية بما وصفوه بـ’’استغلال’’ الظرف الراهن، وفرض حظر التجوال في المحافظة، في عملية نقل المرضى من المستشفى إلى منازلهم بواسطة سيارات الا

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