2020/03/22 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

اشتكى مواطنون من محافظة الديوانية، اليوم الاحد، قيام بعض الجهات الطبية بما وصفوه بـ’&rsq...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في الديوانية.. عشرة آلاف دينار كلفة نقل المريض الى منزله بواسطة سيارة الاسعاف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في الديوانية.. عشرة آلاف دينار كلفة نقل المريض الى منزله بواسطة سيارة الاسعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).