2020/03/22 | 22:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تؤكد اغلاق جميع المنافذ المحيطة بالمناطق وفتح منفذين لمدينة الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تؤكد اغلاق جميع المنافذ المحيطة بالمناطق وفتح منفذين لمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تؤكد اغلاق جميع المنافذ المحيطة بالمناطق وفتح منفذين لمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).