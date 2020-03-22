اصابة المستشارة الألمانية ميركل بفيروس كورونا

2020/03/22 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاحد، أنها “مصابة بفيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بكورونا.وقال المتحدث باسم المستشارية، إنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته ميركل الأحد، أبلغها طبيب أن نتائج الفحص الذي أجرته يوم الجمعة جاء إيجابيا، وأنها مصابة بفيروس كورونا، وقررت ميركل عزل نفسها وإكمال عملها من […]

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