لماذا استهزىء العراقيون من الوقاية ضد وباء الكورونا القاتل؟

2020/03/22 | 22:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سوزان الشمري كورونا القاتل كسر جبروت أكبر دول العالم وأكثرها تقدما وباتت مدنهم مدن أشباح وأجبرهم انتشاره السريع الى أتخاذ تدابير وقائية مشددة لكونه خرج عن السيطرة وأصبح […]

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