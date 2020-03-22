فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 674

2020/03/22 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاحد، إن “عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع حتى الآن إلى 674، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16018 شخصًا.وسجلت فرنسا، ظهر اليوم، وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد، مشيرًا إلى […]

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