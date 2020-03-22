قرارات خلية الأزمة في ديالى

2020/03/22 | 22:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- تمديد حظر التجوال الشامل لكل اقضية ونواحي محافظة ديالى لفترة ٧ ايام 2- اغلاق كلي لمدخل محافظة ديالى من جهة خان بني سعد واتخاذ اجراءات مشددة بمنع انتقال المركبات […]

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