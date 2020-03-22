عمليات بغداد تعلن القبض على 791 مخالفا لحظر التجوال وحجز 331 عجلة ودراجة

2020/03/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت دائرة صحة اقليم كردستان، الاحد، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إنها "سجلت 10 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية".

وأضافت، أن "اصابتين في مركز السليمانية و7&nbs

بغداد اليوم _ نينوى

دعا جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى، اليوم الاحد، جميع الملامسين للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد لحجر انفسهم لمدة 14 يوما.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "على جميع الملامسين والمخالطين للشخص ال

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة البريطانية، الاحد (22 آذار 2020)، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بالبلاد إلى 281 حالة، فيما اتخذت إلمانيا خطوات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الصحة البريطانية في بيان صحفي،

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