عبد المهدي يجري جولة في بغداد للاطلاع على تنفيذ حظر التجوال

2020/03/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، جولة في العاصمة بغداد لتفقد اجراءات تنفيذ حظر ...





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