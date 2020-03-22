صادقون: لا نريد الابقاء على الحكومة الحالية لكن وضع البلاد استثنائي

2020/03/22 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم الاحد، ان “ميزانية الطوارئ تضم 200 مليار دينار”.وقال عضو اللجنة، احمد الكناني، لـ”العهد”، ان “لجنة حقوق الانسان تقوم بجولات ميدانية في المستشفيات”.وفي الشأن السياسي، قال الكناني، ان “البرلمان قادر على عقد جلسة لكن حظر التجوال عرقل عقد جلسة نيابية الاسبوع الماضي”.واشار الى انه ” لا نريد الابقاء […]

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