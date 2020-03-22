عبدالمهدي يشدد على ضرورة إنجاح اجراءات حظر التجوال

2020/03/22 | 22:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تفقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اجراءات حظر التجوال في جولة اجراها، مساء اليوم الاحد، في بغداد لمتابعة تنفيذ الحظر والالتزام بالأوامر والتوجيهات الصحية والوقائية من اجل الحد من انتشار فايروس كورونا ، وللحث على عدم التهاون في تنفيذها حرصا على حياة المواطنين ، مشيدا بالإجراءات المتخذة .

وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، وتلقته "الغد برس"، على "ضرورة إنجاح الإجراءات بتعاون الفرق الصحية والاجهزة الأمنية والمواطنين والإطمئنان لتوفر الخدمات اللازمة".

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