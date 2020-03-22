2020/03/22 | 22:42 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الفرنسية: 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصحة الفرنسية: 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد
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الصحة الفرنسية: 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الفرنسية: 674 وفاة جراء كورونا في مستشفيات البلاد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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