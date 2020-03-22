بالصور.. عبدالمهدي في الشارع للمتابعة الميدانية لتنفيذ اجراءات حظر التجوال

2020/03/22 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، إجراءات حظر التجوال في جولة أجراها مساء اليوم في بغداد لمتابعة تنفيذ الحظر والالتزام بالأوامر والتوجيهات الصحية والوقائية من اجل الحد من انتشار فايروس كورونا، وللحث على عدم التهاون في تنفيذها حرصا على حياة المواطني.وأشاد عبد المهدي خلال الجولة “بالإجراءات المتخذة” في فرض حظر التجوال.[…]

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