غرامات ماليّة بحق المخالفين لقرارات الحظر في تركيا

2020/03/22 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل إعلام تركية صوراً ومقاطع مصورة تظهر بعض المناطق في عموم تركيا، تظهر بعض المناطق مكتظة بالأهالي، دون مراعاة الدعوات الحكومية حول الالتزام بالمنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.وبحسب

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