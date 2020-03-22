“كورونا” يتسبّب بمصير مجهول للاقتصاد الإيراني: بطالَةٌ وعجز مالي وسياحة راكِدَة

2020/03/22 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن حالة الاقتصاد الإيراني وحركة التجارة هذا العام ستزداد ركوداً بسبب تفشي فيروس #كورونا المستجد، بخاصة بعد إعادة إدراج #إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب

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