ليبيا.. قوات حفتر تصد هجوما تركياً وتطلب من أنقرة تسلم جثث قتلاها

2020/03/22 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، بيانًا، أكد فيه أنَّ القوات التركية حاولت شن هجوم على قواتهم.وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إن “القوات التركية حاولت الهجوم على قواتنا وقام رجالنا بصد الهجوم”.وأضاف أن قوت الجيش الليبي دمرت مدرعة تركية من طراز ACV-15، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش.[…]

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