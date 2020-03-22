2020/03/22 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وكيل وزارة الصحة والبيئة، الدكتور جاسب الفتلاوي، اليوم الاحد، ان “العراق تعامل بكل جدية مع وباء كورونا وجميع ما اعلن من ارقام حقيقية”.وقال الفتلاوي لـ”العهد”، انه “سيكسر موجة كورونا اذا بقينا اسبوعين في منازلنا”، مضيفا ان “كسر كورونا متعلق بوعي الناس”.ونوه الى، ان “كورونا اشد كارثة واجهت البشرية”، مضيفا، انه “فقدنا اكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق تعامل بجدية كبيرة مع كورونا والأرقام المعلنة حقيقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق تعامل بجدية كبيرة مع كورونا والأرقام المعلنة حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).