كوردستان تقيم نقاط مراقبة جديدة على حدود إيران (صور)

2020/03/22 | 23:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت ادارة محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق، يوم الاحد، زيادة إقامة نقاط مراقبة جديدة على الحدود مع إيران، للحد من عمليات تهرّب العائدين من إيران من الحجر الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا.

وكتب نائب محافظ حلبجة كاوه علي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "نقاط المراقبة والفحص على الحدود مع ايران قد تمت زيادتها".

وأضاف أنه بالتعاون مع حرس الحدود ولجنة الطوارئ في المحافظة وبمساعدة آليات مديرية طرق وجسور حلبجة والمديرية العامة لبلديات حلبجة وجميع رؤساء البلديات، تم إقامة عدد من نقاط التفتيش الجديدة على الحدود.

ويأتي هذا التحرك للحد من عمليات عودة مواطني الإقليم بطريقة غير شرعية من إيران دون خضوعهم للحجر الصحي وهو ما يثير مخاوف من تفشي فيروس كورونا على نطاق أوسع.

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