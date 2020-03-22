وزارة تطمئن العراقيين بشأن الانترنت والاتصالات: كل شيء بخير

2020/03/22 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي، يوم الاحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق، منوها إلى أن ضعف الخدمة كان بسبب عدم الوصول لمناطق القطع نتيجة حظر التجوال.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد حذرت، الأحد، من انهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق جراء عدم وصول فرق الصيانة والوقود بسبب حظر التجوال، مطالبة خلية الأزمة بالتدخل "العاجل".

وقال الربيعي في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "بشأن تحذيرات انهيار الاتصالات والانترنت فلا صحة لانهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق"، مشيرا الى انه جرى "التنسيق مع خلية الازمة وقيادة العمليات صباح هذا اليوم الاحد الموافق ٢٢ اذار وذلك بالسماح لفرق العمل الجوالة لوزارة الاتصالات والشركات التابعة لها للوصول لمناطق القطع وتحقيق عدم قطع خدمة الانترنت في بغداد وبقية المحافظات".

وأضاف الربيعي "اطمئن المواطنين من عدم وجود اي صحة لانهيار منظومة الاتصالات والانترنت في العراق وانما هي اجراءات طبيعية تحدث بشكل يومي وما جرى من الضعف في الخدمة هو بسبب عدم قدرة فرق العمل الوصول لمناطق القطع نتيجة حظر التجوال وقد جرى الاتفاق مع الجهات المعنية واجراء المطلوب لذلك".

واضاف "أهيب بكل الجهات الحكومية وغير الحكومية ان تتكاتف لاحتواء الموقف والمشاركة بإيجاد الحلول الجادة وعدم التأثير على معنويات المواطنين في مدة الحظر".

يشار الى ان مستعملي شبكة الانترنت في كثير من مناطق العاصمة بغداد لاحظوا ضعفا كبيرا وانقطاعا شبه تام في خدمة الشبكة العنكبوتية طيلة نهار الاحد 22 آذار اعقبها بعض التحسن في المساء.

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