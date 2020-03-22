2020/03/22 | 23:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاظع الركابي، اليوم الاحد، الى الالتزام بحظر التجوال، مطالبا العشائر بعدم اقامة مجالس العزاء وتأجيل كافة الامور العشائرية كالخصام والمنازعات. وقال الركابي في بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية يطالب العشائر بعدم اقامة مجالس العزاء وتأجيل الامور العشائرية كالمنازعات) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية يطالب العشائر بعدم اقامة مجالس العزاء وتأجيل الامور العشائرية كالمنازعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).