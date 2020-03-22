عادل عبد المهدي يوجه رسالة لخلية الأزمة بشأن كورونا

2020/03/22 | 23:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، يوم الأحد، رسالة إلى خلايا الأزمة في محافظات العراق المشكلة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها العراقيون قادرة على مواجهة اخطر الأزمات والتغلب عليها.وقال عبد المهدي في رسالته واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “رؤساء وأعضاء خلايا الأزمة في محافظات

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