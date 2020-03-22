النقل تسير رحلة جوية استثنائية لعودة العراقيين العالقين في مصر

2020/03/22 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو لجنة الطاقة النيابية النائب همام التميمي، الجمعة (13 آذار 2020)، أن ازمة الوقود سننتهي في غضون يومين في المحافظة.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "عقد لقاءً موسعاً مع مدير عام شركة توزي

بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسلو (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، بقيام عدد من المتظاهرين بقطع طرق رئيسية في محافظتي كربلاء وذي قار من قبل محتجين غاضبين.

وقال المراسلون، ان العشرات من المتظاهرين اقدموا على طرق طريق مجسر العباس في كربلاء وطرق رئيس

بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل (كركوك – بيجي) إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة على قواعد البرج.

وذكرت الشركة العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه

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