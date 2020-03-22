مهندس صفقات برشلونة مُصاب بكورونا

2020/03/22 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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يلعب نادي برشلونة دوراً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا من خلال توعية المواطنين بضرورة الالتز...





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