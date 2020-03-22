تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا

2020/03/22 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورون...





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