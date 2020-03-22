2020/03/22 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورون...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورون...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).