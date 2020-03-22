2020/03/22 | 23:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ميسان يلغي كافة العقوبات الانضباطية وقطع الرواتب الخاص بالمنتسبين تثمينآ لدورهم الفعال خلال أزمة "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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