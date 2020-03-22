2020/03/22 | 23:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى -اين]أفاد مصدر طبي اليوم الأحد بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة الموصل ومحافظة نينوى عموماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نينوى تسجل أول إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نينوى تسجل أول إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).