أحمد بيان - الأممية الثانية والحرب العالمية الأولى

2020/03/22 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان أسباب النزول: وباء CORONAVIRUSكشفت الحرب العالمية الأولى حقيقة مكونات الأممية الثانية، حيث اصطفت هذه الأخيرة باسم الوطنية وضدا على مصالح الطبقة العاملة الى جانب أنظمتها المشاركة في الحرب، باستثناء الحزب الاشتراكي البولشفي.لقد أبانت الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية عن انتهازيتها وابتعادها عن خندق الصراع الطبقي وما يعنيه من كفاحية وثورية، وعن دعمها بالمقابل للرجعية في صورة البورجوازية الوط......

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