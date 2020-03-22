عمليات بغداد تعتقل 791 مخالفاً لقرار حظر التجوال في العاصمة (موسع)

2020/03/22 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على ٧٩١ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٣٣١ عجلة ودراجة نارية.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “رغم تأكيداتنا السابقة على أهمية الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذا الحظر”.واضاف، انه “وعليه فإن […]

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