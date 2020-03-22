النقل تجلي العراقيين المتواجدين في مصر وتدعوهم لمراجعة الخطوط الجوية العراقية (موسع)

2020/03/22 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاحد، تسيير رحلة جوية استثنائية للخطوط الجوية العراقية لإجلاء الطلبة والمواطنين العراقيين من مصر الثلاثاء المقبل.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الوزارة تدعو المواطنين الراغبين في العودة الى البلاد من الذين يحملون تذاكر سفر (عودة) ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية والطلبة […]

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