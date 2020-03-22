نجدة كربلاء تنقذ مواطنة من الانتحار

2020/03/22 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) /علي النصر الله/ ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن احدى مفارز شرطة النجدة تمكنت من انقاذ امرأه من الانتحار .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المراة كانت متوسطة العمر كانت تحاول الانتحار من اعلى جسر الامام علي عليه السلام وسط المدينة “.واضاف المصدر […]

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