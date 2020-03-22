النقل تُسير رحلة جوية استثنائية لعودة العراقيين العالقين في مصر

2020/03/22 | 23:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد، تسير رحلة جوية أستثنائية أستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني 55لسنة 2020 على متن أحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لعودة المواطنين العراقيين والطلاب من مصر الى أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة كورنا الاخيرة .

وقال وزير النقل، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوزارة تدعوا المواطنين الراغبين في العودة الى البلاد من الذين يحملون تذاكر سفر (عودة) ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية والطلبة العالقين في مصر بسرعة التوجه الى مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة يوم غد الاثنين 22/3 من العام الحالي لتأكيد الحجز لتذاكر العدة وقطع تذاكر سفر جديدة".





وتابع انه "تم العمل على تهيئة هذه الرحلة بعد التنسيق مع سفارتنا هناك والسلطات المصرية ذات الصلة لتسهيل اجراءات العودة للعراقيين بأسرع وقت ممكن".

يشار الى ان طائرات الخطوط الجوية العراقية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين في احلك الظروف وذلك بعد أستحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية وكذلك تعزيز الخطوات الوقائية المتخذة ضد فايروس كورونا ومنع انتشاره وتفاقمه وذلك وفقاً للتوجيهات والتوصيات وإرشادات خلية الأزمة ووزارة الصحة .

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