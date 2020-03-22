العراق يجلي رعاياه من مصر على متن رحلة

2020/03/22 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاحد، تسيير رحلة جوية استثنائية للخطوط الجوية العراقية لإجلاء الطلبة والمواطنين العراقيين من مصر الثلاثاء المقبل.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الوزارة تدعو المواطنين الراغبين في العودة الى البلاد من الذين يحملون تذاكر سفر (عودة) ومن الذين دخلوا مصر بأفواج سياحية والطلبة العالقين في مصر بسرعة التوجه الى مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة يوم غد الاثنين 22/3 من العام الحالي لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذاكر سفر جديدة".

وأضاف لعيبي أنه "تم العمل على تهيئة هذه الرحلة بعد التنسيق مع سفارتنا هناك والسلطات المصرية ذات الصلة لتسهيل اجراءات العودة للعراقيين بأسرع وقت ممكن".

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أجلت 500 عراقي كان عالقا في الهند على متن رحلتين مساء السبت، وصباح الأحد.

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