إصابات كورونا تتجاوز 500 في السعودية

2020/03/22 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة وتعافى 17، وأوضح أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو عدم الالتزام بمنع التجمعات.

ولفت العالي الى أن إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم في السعودية.

وأوضح أن السعودية أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا، فيما يجري رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، مضيفا انه "يتم حصر جميع المخالطين لأي إصابة يتم الكشف عنها في السعودية".

وتدخلت القوات المسلحة السعودية لمساندة جهود وزارة الصحة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، سخّرت جميع الإمكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على أرض الوطن.

وأضافت الوكالة أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدأت بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، لمواجهة الفيروس.

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