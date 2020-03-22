بلاسخارت تدعو العراقيين للبقاء في المنازل

2020/03/22 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انضمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت إلى وزارة الصحة العراقية اليوم في دعوتها العراقيين في كافة أرجاء البلاد إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والدينية والمدنية والأمنية، والداعية إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد على نحو صارم بإرشادات النظافة الصحية من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من […]

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