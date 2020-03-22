2020/03/22 | 23:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل اعلام إيرانية، وفاة أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة العميد بالحرس الثوري حسين أسد إلهي الذي كان أحد كبار مساعدي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، واحد المشاركين بالقتال في العراق واليمن، مشيرة إلى وفاته في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يواصل الفتك بالمسؤولين الإيرانيين ويطيح بأحد كبار مساعدي سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يواصل الفتك بالمسؤولين الإيرانيين ويطيح بأحد كبار مساعدي سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).