بشار الأسد يصدر عفوا عاما

2020/03/22 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار 2020.ووسع المرسوم رقم 6 لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط […]

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