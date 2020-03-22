ارتفاع عدد الإصابات في السعودية لـ500 حالة والجيش يتدخل

2020/03/22 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة وتعافى 17، وأوضح أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو عدم الالتزام بمنع التجمعات.ولفت العالي الى أن “إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم في السعودية”.وأوضح أن “السعودية أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس […]

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