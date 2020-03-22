كربلاء توجه موظفي المصارف الحكومية بالدوام

2020/03/22 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وجهت حكومة كربلاء المحلية موظفي المصارف الحكومية الى الاستمرار العمل وبنسبة 50% وذلك للحاجة الماسة في التعامل المالي .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منها مساء الاحد ، بالنظر “للظروف الراهنة التي تمر بها محافظتنا ، وللحاجة الماسة […]

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