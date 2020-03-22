شفاء المصاب الوحيد بكورونا في ميسان

2020/03/22 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..إعلن رئيس خلية الأزمة في ميسان علي دواي عن شفاء المواطن الميساني الوحيد المصاب بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى وبصحة جيدة.واشار دواي في بيان،اليوم الاحد، الى ان الرعاية الصحية والعلاج الذي تلاقه المصاب قد ساهم في شفائه، مؤكدا بان المصاب خرج من المستشفى وبحالة جيدة .وشكر الجهود الكبيرة المبذولة من قبل […]

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