لا أفهم في السياسة!!!!

2020/03/22 | 23:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة تليفزيونية مع مدرب فريق ليفربول سأله المراسل عن فايروس كورونا ، فأجابه انا مختص بكرة القدم ولا افهم بهذا الموضوع، نعم انا مشهور ولكن باختصاصي ، فالمشاهير لا […]

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