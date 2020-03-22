وفاة مسؤول عسكري مصري رفيع المستوى بسبب كورونا

2020/03/22 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قناة إكسترا نيوز المصرية، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا أفادت فيه بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.وذكرت الدفاع المصرية في بيان انه “تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابنًا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم، الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس […]

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