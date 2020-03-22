الكعبي يبحث مع عبد المهدي تضمين مقررات خلية الازمة النيابية في جلسة مجلس الوزراء

2020/03/22 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، مساء اليوم الاحد مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ضرورة تضمين المقررات العشرة التي جرى التصويت عليها في خلية الازمة النيابية التي جرت اليوم في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة .وشدد الكعبي على ضرورة الاسراع في التصويت على القرارات النيابية المساندة لعمل […]

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