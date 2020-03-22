جائحة العرب والغرق مرتين

2020/03/22 | 23:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حين‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أنّ‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الوباء‭ ‬إلى‭ ‬الجائحة‭ ‬،‭ ‬هرع‭ ‬الملايين‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تسجيلات‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬غوغل‭ ‬،‭ ‬وراء‭ ‬مفردة‭ ‬الجائحة‭ ‬لفهم‭ ‬معناها‭ ‬،‭ ‬واعتقدوا‭ ‬أنّها‭ ‬جديدة‭ ‬عليهم‭ ‬،استخرجتها‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬بطون‭ ‬كتب‭ ‬العرب‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬والمعاجم‭ .‬كيف‭ […]

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