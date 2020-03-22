جونسون محذراً:بريطانيا على مسافة ثلاثة أسابيع من وضع إيطاليا ذات النظام الصحي الرائع

2020/03/22 | 23:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شديد‭ ‬للغاية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬يتسارع‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانيّة‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬1,5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ويُعتبرون‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفاً‭ ‬حيال‭ ‬الفيروس،‭ ‬أن‭ ‬يُلازموا‭ ‬منازلهم‭ ‬لمدّة‭ ‬12‭ ‬اسبوعاً‭.‬وجاء‭ ‬تحذير‭ ‬جونسون‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬ما‭ […]

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