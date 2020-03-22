اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا باعتداء على الكوادر الطبية في كربلاء

2020/03/22 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله/ ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء الاحد، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء على الكوادر الطبية والصحية في مدينة الحسين الطبية .وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) “فور حصول حادث الاعتداء على الكوادر الطبية تمكنت القوات الامنية من اعتقال شخصين متهمين في الحال […]

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